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Yeni kimlik başvurusu ve randevu
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Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır? Randevu nasıl alınır?

2017 yılına girmemizle birlikte yeni çipli kimlik kartı başvuruları da başladı. Peki yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır? Yeni kimlik randevusu nasıl alınır?

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:02:53 Güncelleme: 16:19:26

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı projesi kapsamında düzenlenen 'Yeni T.C. Kimlik Kartı' için başvurular online ve 186 numarasından çağrı merkezi ile başladı. Peki yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır? Yeni kimlik randevusu nasıl alınır?

YENİ KİMLİK KARTI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr/" adresine giriş yaparak karşısına çıkan RANDEVU AL butonuna basmalı.

İkinci aşamada ise kimin adına randevu alınacağı seçiliyor ve ardından sağ taraftaki boşlukların gerekli şekilde doldurulması gerekmekte. T.C kimlik No ve İsim Soyisim yazılarak bir sonraki aşamaya geçiliyor.

Üçüncü aşamada yeni çipli kimlik kartı için nereden başvuru yapmak istediğinizi seçmeniz gerekiyor. Bu aşamadan da size en uygun olan merkezi ve uygun saati seçtikten sonra teslimat bilgileri ekranı geliyor. Bu kısımda kartınız basıldıktan sonra hangi adrese geleceğini belirtiyorsunuz. Son olarak da dördüncü aşamada karşınıza randevunuzla ilgili detaylar çıkıyor.

YENİ KİMLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır.

YENİ KİMLİK KARTI ÜCRETİ NE KADAR?

2016 yılı kimlik kartı bedeli; kanunî bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL’dir. Kimlik kartı bedeli başvuru sırasında tahsil edilir.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK VATANDAŞLARIN KİMLİKLERİ KİME TESLİM EDİLİR?

Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.

15 YAŞINDAN KÜÇÜK VATANDAŞLARIN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.

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