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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Samsun'da motosikletli 2 kişinin saldırısına uğrayan genç yaşamını yitirdi

03 Ocak 2017 Salı, 08:54:21 Güncelleme: 08:56:11 İHA

Samsun'da sokak ortasında motosikletli 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan genç, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Kibar Reis Sokak'ta dün akşam saat 18.35'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Ufuk Altuntaş, sokakta yürürken motosikletle yanına yaklaşan 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Tüfekten çıkan ve misket diye tabir edilen 5 saçmanın alnına ve kafasına isabet etmesi sonucu ağır aralanan Altuntaş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Altuntaş, yapılan müdahalelere rağmen gece saat 00.30 sıralarında hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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