Kayıp Kader, annesiyle kuryelik yapıyormuş

Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3’üncü sınıf öğrencisi Kader Ö.’yü herkes kayıp sanıyordu. Sosyal medyada fotoğrafları kayıp olarak paylaşıldı. Twitter’da TT oldu. Gerçek sonra ortaya çıktı. Çünkü kayıp olarak bilinen kız aslında uyuşturucu kuryesi olduğu iddiasıyla İstanbul Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Kader annesi Seyhan Ö.’yle birlikte Fas’a gitti. Dönüşte yanlarında getirdikleri ve içinde piyasa değeri 250 bin TL olan uyuşturucu dolu çantayı bagaj bandından almayan anne-kız Atatürk Havalimanı’ndan ayrıldı. Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bırakılan bavulda 5 kilo uyuşturucu tespit etti. Dedektifler, bavulun sahiplerini bulmak için çalışma başlattı. Bir gün sonra havalimanına gelen Kader Ö. bavulun unuttuğunu söyleyerek, Kayıp Eşya Bürosu’na başvurdu ve bavulunu aldığı sırada gözaltına alındı.

ANNE DE GÖZALTINDA

Kızının gözaltına alındığından haberi olmayan anne Seyhan Ö., bavulu bıraktıkları günden 2 gün sonra yanında bir erkekle havalimanına gitti ve unuttuğu bavulunu almak istediğini söyledi. Havalimanında bekleyen dedektifler anne Ö.’yü ve yanındaki erkek şahsı da gözaltına aldı. Yakalanan anne ve kızının ifadelerinde, getirdikleri uyuşturucu karşılığında 10 bin TL alacaklarını söyledikleri öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müslim SARIYAR / GAZETE HABERTÜRK