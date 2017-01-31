15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 31 Ocak Salı günü raporu.

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MALATYA'DA 2 ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Malatya merkezli Ankara, Kayseri ve Eskişehir'de meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik operasyonda gözaltına aldığı 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından Malatya 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden ikisi tutuklanırken 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya merkezli Ankara, Kayseri ve Eskişehir'de, terör örgütüyle iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçeleriyle meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alınmıştı. (AA)

ADIYAMAN MERKEZLİ OPERASYONLARDA 20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adıyaman merkezli olarak 3 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polislere yönelik Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan mesleklerinden ihraç edilen 20 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve kente getirilen şüphelilerin Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanmasına başlandı. (DHA)

AYDIN'DA GÖZALTINDAKİ 13 KADINDAN 1'İ TUTUKLANDI

Aydın'da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün adliyeye sevk edilen 13 bayandan 1'isi tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Aydın Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli bayan, emniyetteki sorgularının ardından bugün sabah saatlerinde Aydın Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Örgütün sözde ablaları olduğu iddia edilen bayanların sorgusu gece geç saatlere kadar devam etti. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan bayanlar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan bayanlardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 bayan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

KIRKLARELİ MERKEZLİ OPERASYONLARDA 17 EMNİYET MENSUBU TUTUKLANDI

Kırklareli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 emniyet mensubundan 17si tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖye yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLocku kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan komiser ve polis memuru E.A, İ.A, T.B, L.G, C.G, Z.K, T.Y, Ö.Y, A.I, H.Y, H.H.G, M.Ç, O.Y, T.Ş, S.K, F.Y, E.A, D.K. ile G.Önün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 17si tutuklandı. Zanlılardan D.K. serbest bırakılırken, G.Ö. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Ankara, Nevşehir ve Osmaniyede geçen hafta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLocku kullandıkları iddiasıyla 19 emniyet personeli gözaltına alınmıştı. (AA)

DÜZCE'DE 1'İ RÜTBELİ ASKER 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 1'İ DOKTOR 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Düzce'de, FETÖ soruşturması kapsamında biri doktor 5 kişi tutuklandı, 1'i rütbeli asker 12 kişi ise gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriye Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında 1 askerin de bulunduğu değişik meslek gruplarına mensup 12 kişi gözaltına alındı. Ayrıca haklarında adli kontrol kararı verilen ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilen biri diş doktoru toplam 5 kişi ise tutuklandı. (İHA)

MANİSA MERKEZLİ OPERASYONLARDA 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Manisa merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa, İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Sivasta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, FETÖ içinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLocku kullandığı tespit edilen 10 zanlı gözaltına alındı.

Aralarında emniyet ve diyanet çalışanları ile meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu öğrenilen zanlılar İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (AA)

ADANA'DA 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. (AA)