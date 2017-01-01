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SON DAKİKA - Erzincan'da ve Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de ve Erzincan'da meydana gelen iki deprem bölge halkında paniğe neden oldu.

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:47:51 Güncelleme: 15:43:30

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzincan ve Akdeniz'de peş peşe depremler meydana geldi.

İlk olarak saat 14:05'te Erzincan'ın Merkezi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 4,1 büyüklüğündeki deprem Erzincan halkında paniğe neden oldu.

Sonrasında Akdeniz'de saat 14:06'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Muğla ve çevre bölgelerde hissedildi. 

Depremin üzerinden 5 dakika sonra yine Akdeniz'de 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem aynı bölgelerde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremler nedeniyle bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 dakika önce
    Erzincan'ımıda Türkiye'mi de koru ya rabbim
  • Misafir 21 dakika önce
    erzincan
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