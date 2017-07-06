Marmara Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde girdiği denizde kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti.



DHA'nın haberine göre; Marmara Ereğlisi Dereağzı Mahallesi'nde bulunan yazlıkta yaz tatilini geçiren Marmara Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel, torunları ile birlikte serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra suda fenalaşan Prof. Dr. Batırel, çevredekiler tarafından denizden çıkarıldı, sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından Prof. Dr. Batırel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Prof. Dr. Batırel kurtarılamadı. Eski rektörün kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

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Ömer Faruk Batırel