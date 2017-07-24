Aksaray'da düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.





Aksaray yönüne giden düğün konvoyundaki Mustafa Karaağaç (26) yönetimindeki 68 HU 489 plakalı otomobil, Taptuk köyü yakınlarında Ömer Özdemir (26) idaresindeki 42 Y 7882 plakalı otomobille çarpıştı.







Kazada yaralanan sürücüler Mustafa Karaağaç (26) ve Ömer Özdemir (26) ile araçlarda bulunan Remziye Koca (38), Ayşegül Karaağaç (46), Mustafa Kansu (21), İsa Kansu (19), 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.





Sürücüler Karaağaç ve Özdemir ile Remziye Koca tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





Yaralılardan Ayşegül Karaağaç'ın da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



