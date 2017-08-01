Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK'nın termal tespite karşı uygulamaya çalıştığı taktiğe dikkat çekti. Terör örgütü PKK'nın, güvenlik güçlerince termal tespite karşı önlem olarak alüminyum folyoları kullandığı ortaya çıktı.
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütünce kullanılan alüminyum folyonun ele geçirildiği görülüyor.
YÜZLERCE METREKARE
Ağar, alüminyum folyolar için, "Terör örgütünün termal tespite karşı geliştirmeye çalıştığı taktik" değerlendirmesinde bulundu. Ağar, söz konusu alüminyumlardan yüzlerce metrekare ele geçirildiğini belirtti.
- pkk
- Abdullah Ağar
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0