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Terör örgütü PKK'nın 'alüminyum' taktiği

Terör örgütü PKK, termal tespite karşı alüminyumları kullanıyor

01 Ağustos 2017 Salı, 13:17:18 Güncelleme: 13:21:39 HABERTURK.COM

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK'nın termal tespite karşı uygulamaya çalıştığı taktiğe dikkat çekti. Terör örgütü PKK'nın, güvenlik güçlerince termal tespite karşı önlem olarak alüminyum folyoları kullandığı ortaya çıktı.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütünce kullanılan alüminyum folyonun ele geçirildiği görülüyor.

YÜZLERCE METREKARE

Ağar, alüminyum folyolar için, "Terör örgütünün termal tespite karşı geliştirmeye çalıştığı taktik" değerlendirmesinde bulundu. Ağar, söz konusu alüminyumlardan yüzlerce metrekare ele geçirildiğini belirtti.

 

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