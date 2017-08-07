Yaşam evlerinin melekleri

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği gönüllüsü 15 kadın, Türkiye’nin dört bir yanından kanserli çocuklarının tedavisi için İzmir’e gelen ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle hastane bahçesinde, araçta ve banklarda yatan 800’e yakın aileye kucak açtı.

HER ŞEY VAR

Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü Buket Erer Del Castello, kanserli çocukların tedavisi için gelen ailelerin hastane bahçesi, banklar ve araç içerisinde yattıklarını görünce hayırsever desteğiyle Hasta Çocuk Evleri projesini başlattı. 11 yıl önce Bornova’da açılan ilk evi, gönüllülerin desteği ile Basın Sitesi ve Balçova’da hizmete sokulan 5 ev daha takip etti.

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre evler, 3 aile kalacak şekilde dizayn edildi. Hasta evleri, çocuklarının tedavisi için şehir dışından gelen ve ekonomik olarak dezavantajlı ailelere ücretsiz olarak konaklama, gıda, temizlik, sosyal alanlar, mutfak ve kısmi giyim ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet veren bir merkez haline geldi. Evlere derin dondurucudan klimaya, mikrodalga fırından elektrik süpürgesine kadar her türlü elektronik eşya konuldu. Gönüllüler, evlerin temizliği, bakımı, elektrik ve su faturalarının yanı sıra gıda harcamalarını da üstleniyor. Bağışların azalması durumunda kermesler ve ünlü şarkıcılarla ücretsiz konserler düzenlenerek bağış toplanıyor.

AMAÇLARI KÖY KURMAK

Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkan Yardımcısı Sevil Ozan, ev sayısını artırmayı amaçladıklarını belirtiyor: “11 yıl içerisinde 15 aktif üyemizle 800’e yakın aile, bu evleri kullandı. En büyük hayalimiz, ‘hasta çocuk evleri köyü’ kurmak. Böylerce binlerce hasta ve yakınını evlerde misafir edebileceğiz” diyor.

Derneğin en genç üyesi olan Ecem Görgülü ise çocuklarla ilişkilerini, “Çocukları mutlu ederek, gözlerindeki o ışıltıyı görmek çok güzel. Kapıdan içeri girdiğim zaman kucağıma atlıyorlar. Bizler onlara sevgi ve aileleriyle birlikte kalacakları sıcak bir yuva vermek için çalışıyoruz. Bizim gönüllü desteğimizle onlar daha çok yaşama tutuluyor” sözleriyle anlatıyor.

‘BİZİ HAYATA BAĞLADILAR’

Nermin Lezgiyeva, 9 yaşındaki kızı İlkay’ın tedavisinin sürdüğünü belirterek İzmir’de yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: “Balıkesir’den geldik ve araçta yatıyorduk. 8 aydır gönüllü anneler bize el uzattı, yuva verdi. Para vermeden evlerinde kalıyoruz, her ihtiyacımız karşılanıyor. Onlar bu zor günde bize can simidi oluyorlar. Hem çocuğumuzun hem bizim yüzümüzü güldürüyorlar. Eşimden ayrıldım, zor günler geçirdim. Allah razı olsun. Bizi hayata bağladılar.”