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Jokey Ediz Arslan'ın cansız bedeni bulundu! Ediz Arslan hayatını kaybetti

Denizde kaybolan ünlü jokey Ediz Arslan'ın cansız bedeni bulundu

Sabahın ilk ışıklarıyla dalgıçların yaptığı çalışmayla Ediz Arslan'ın cansız bedeni bulundu

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:20:49 Güncelleme: 09:26:03 İHA

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Yalıçiftlik köyü Ketendere sahilinde denize giren ünlü jokey Ediz Arslan kaybolmuştu. Dün yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamazken, sabah saatlerinde Arslan'ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından bulundu.

İHA'nın haberine göre, Mudanya'nın Yalıçiftlik köyü Ketendere sahilinde dün saat 19.00 sıralarında 4 arkadaşıyla denize giren ünlü jokey Ediz Arslan (24), yoğun dalgalar ve fırtına sebebiyle denizde kayboldu. Arslan'ın kaybolduğu gören arkadaşları hemen sahil güvenlik, jandarma ve arama kurtarma ekiplerine haber verdiler.

AİLESİ VE YAKINLARI YIKILDI

Dalgıçların gece arama çalışmalarından sonuç elde edilemeyince, aramalar sabaha bırakıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla dalgıçların yaptığı çalışmayla Ediz Arslan'ın cansız bedeni bulundu. Arama çalışmalarını yakından izleyen ailesi ve yakınları ise acı haberle yıkıldı. Türkiye Jokey Kulübü'nün sevilen jokeyinin çok sayıda birinciliği bulunuyordu.

  • Ediz Arslan
  • Jokey
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