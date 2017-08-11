Elmalı'da bir süre önce eşinden boşanan 2 çocuk annesi Şadiye Akay'dan haber alamayan yakınları, dün gece kontrol etmek için Karyağdı Mahallesi Selehattin Topcu Caddesi'ndeki evine gitti. Akay'ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Şadiye Akay'ın boğularak öldürüldüğünü belirledi. Akay'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CEP TELEFONU KAYIP

Habertürk Haber Merkezi'nden Soner Özcan'ın haberine göre polis ekipleri, Şadiye Akay'ın evinde yaptığı incelemede eşyaların karıştırıldığını ve Akay'a ait cep telefonuyla özel eşyaların çalındığını tespit etti. Olay sırasında evde yalnız olan Şediye Akay'ın 15 yaşındaki kızı N.Y. ile 12 yaşındaki oğlu O.Y.'yi tatil için Antalya'da yaşayan kız kardeşinin yanına gönderdiği öğrenildi.

"ABLAMA NASIL KIYDILAR"

Şadiye Akay'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere Elmalı ilçesine götürüldü. Kız kardeşinin adli tıp kurumundan cenazesini almaya giden Selma Demir, "Benim ablam melek gibi bir insandı. Tek başına iki çocuğuna bakıp geçinmeye çalışıyordu. Kimseye zararı yoktu. Ablama nasıl kıydılar" diye gözyaşı döktü.