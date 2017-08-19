Bugün Ardahan Kayseri ve Konya'dan gelen haberler içimizi acıttı. Ardahan'da bir traktörün devrilmesi sonucu şofor hayatını kayberderken yine Konya'daki kazada Fatmaana Bardakçı (68), ve Kayseri'de Habibe Domurcuk (55) meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.



ARDAHAN'DA TRAKTÖR DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



Edinilen bilgiye göre, Posof ilçesine bağlı Özbaşı köyünden Posof'a giden ve henüz plakası belirlenemeyen Akif Ahmedov (22) idaresindeki traktör devrildi.

Olayda, sürücü Ahmedov hayatını kaybederken, Tasin Polatoğlu, Nadig Heyderoğ ve İlham Ametzada yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, Ardahan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.







KONYA'DA MİNİBÜS REFÜJE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



AA'nın haberine göre, Konya'da minibüsün refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Ahmet Bardakçı (62) yönetimindeki 42 HY 349 plakalı minibüs, Konya-Seydişehir karayolunun 25. kilometresinde, Adem K'nın kullandığı biçerdöverden yola düştüğü iddia edilen lastiğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada refüje çarptı. Karşı yola geçen minibüsteki Fatmaana Bardakçı (68), olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet Bardakçı ile araçta bulunan Hatice Bardakçı (34) ve Kiraz Akçapınar (41) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Biçerdöver sürücüsü Adem K, polis ekiplerince gözaltına alındı.







KAYSERİ'DE BİR ARAÇ DUVARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

DHA'nın haberine göre, Kayseri'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp istinat duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza, merkez Melikgazi İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Kadir Ak (25) yönetimindeki 38 KD 778 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp istinat duvarına çarptı. Kazada Habibe Domurcuk (55) öldü, sürücü Kadir Ak ile Özlem Domurcuk (15), Nisanur Ak (9) ve Fethiye Ak (37) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.