THY EuroLeague'de Olympiakoslu Nikola Milutinov ile Brose Bambergli Ricky Hickman 28. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) unvanını paylaştı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan temsilcisinin konuk ettiği Anadolu Efes'i 89-82 mağlup ettiği maçta Milutinov ve Brose Bamberg'in ağırladığı Unicaja Malaga'yı 93-88 yendiği maçta Hickman, 29 verimlilik puanı toplayarak haftanın MVP'si seçildi.

Karşılaşmada Sırp pivot Milutinov 20 sayı, 8 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla oynadı. ABD'li oyun kurucu Hickman ise rakip takım karşısında 28 sayı, 2 asist, 2 top çalma ve 1 ribauntluk performans sergiledi.

AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın Sırp oyuncusu Vladimir Micov ile Maccabi FOX'un ABD'li oyun kurucusu DeAndre Kane ise haftayı 34 verimlilik puanıyla kapatmasına rağmen takımlarının maçlarını kaybetmesi nedeniyle haftanın en değerli ikinci oyuncuları oldu.