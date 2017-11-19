İklim konferansında talepler kabul edilmeyince Türk heyeti rest çekti

Almanya’nın Bonn kentinde bu yıl 23’üncüsü düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP23) Türkiye’nin gündeme getirdiği talepler kabul edilmedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı toplantıda, Ankara’nın taleplerini içeren 3 maddelik taslak kabul edilmeyince Türk heyeti rest çekerek geri döndü. HABERTÜRK’e konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “2 ana konu var. Birincisi 100 milyar dolarlık Yeşil İklim Fonu adı verilen pasta söz konusu. Kim para verecek, kim alacak? Mesele bu. Şimdiki durumda para verecek ülke konumundayız. Biz de diyoruz ki ‘Gelişmekte olan ülke olduğumuz için para alması gereken ülkeyiz’, birinci kavgayı bunun için veriyoruz. İkinci kavga da dünyanın yalnızca 0.7’sini kirlettiğimiz halde bizden mutlak karbon emisyonu azaltımı isteniyor. Köprü, termik santral gibi çok sayıda yatırımın önünü iklimi kirletme bahanesiyle kesecekler. Diyoruz ki ‘Taleplerimiz yerine gelmediği sürece Paris Anlaşması’na taraf olmayacağız’, bunu Meclis’e getirmeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

İKİ CİDDİ TEHLİKE

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Bakan Özhaseki, sorunun temelinin 1992 yılında imzalanan BM İklim Konferansı Taraflar Sözleşmesi’ne dayandığını belirterek, o dönem yapılan hatanın faturasının bugün ödendiğini söyledi. Türkiye’yi bekleyen 2 ciddi tehlike olduğunu kaydeden Özhaseki, “Türkiye OECD ülkesi olduğu için gelişen ülkeler kategorisi olan Ek-1 ülkeleri arasına konuldu. O dönem toplantıya katılan Dışişleri yetkilileri buna itiraz etmedi. Gelişmiş ülkeler kategorisinde olduğunuzda 2 türlü yükümlülükle karşı karşıya kalıyorsunuz. Birincisi 100 milyar dolarlık Yeşil İklim Fonu’na para aktarmak zorundasınız. Teknoloji yardımında bulunmak zorundasınız. İkincisi de mutlak karbon emisyonu azaltımı ile karşı karşıyayız. Bu olursa, pek çok tesis maliyetten dolayı kurulamayacak, termik santralların de havayı zehirleme bahanesiyle önü kapanacak. Paris Sözleşmesi’ne göre bu 2 yükümlülüğü 2020’ye kadar yerine getirmememiz gerekiyor” diye konuştu.

ARA FORMÜL TEKLİFİ

Bonn’daki son toplantıda Fiji ve BM Genel Sekreterliği’nin arabulucu olarak devreye girmesiyle Türkiye için bir ara formül geliştirilmesinin teklif edildiğini aktaran Özhaseki, bu teklifin reddedildiğini şu sözlerle ifade etti: “20’ye yakın ülke temsilcisiyle temasta bulundum. Gelişmekte olan ülke kategorisindeki Ek-2 ülkeleri 100 milyar liralık pastadan payları azalmasın diye bizi istemediler. 3 maddelik talebimizi reddettiler. Biz de rest çekerek toplantıdan ayrıldık.”

ERDOĞAN DEVREDE

Türkiye’nin sorunun çözümü için üst düzeyde diplomasi trafiği başlatacağını belirten Özhaseki, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında Çin, Hindistan, Güney Kore, Brezilya gibi ülkelerin de bulunduğu ülkelerin liderleriyle temaslarda bulunacak ve haklılığımızı anlatacak. 2020’ye kadar süremiz var. Haklılığımızı anlatamazsak geri adım atmayacağız.

BM

ankara

almanya

