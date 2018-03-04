BİM marketler zinciri yaptığı sıra dışı indirim kampanyalarından birine daha imza atmaya hazırlanıyor. Daha önce birçok elektronik cihaz için çeşitlii kampanyalar yapan BİM hatırlanacağı üzere BİMcell adıyla bilinen alt GSM paketlerini de satıyor.

Market zincirinin daha önce birkaç iPhone modelinin yanı sıra farklı telefon üreticilerinin çeşitli modellerini piyasadan daha avantajlı fiyatlarla sunduğunu görmüştük.

Düşük fiyatlı ürünlerin satılması beklenen BİM bu kez üst perdede yer alan iPhone X'u satış listesine ekledi. 9 Mart 2018'den geçerli olacak BİM Aktüel'e göre iPhone X'un 64 GB kapasiteli model 6099 TL yerine 1100 TL indirimle 4999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

BİM'in seçili mağazalarında satışa sunulacak olan iPhone X 64 GB modeli için 1100 TL indirim açıklaması her ne kadar resmi Apple Türkiye fiyatlarına göre doğru olsa da haiihazırda e-ticaret sitelerinden Hepsiburada'da Apple Türkiye garantisiyle 5476 TL'ye yani 477 TL indirimle BİM'den peşin fiyatına satın alabilirsiniz. Bu ve bazı diğer internet alışveriş sitelerinde ticari kullanıcılar için taksit seçeneği de olabiliyor.

Dolayısıyla BİM'in en kötü ihtimalle 500 TL civarında indirim imkanı sunan teklifini yakalamak isteyenler 9 Mart Cuma sabah saat 09:00'dan başlayarak Apple'ın en iyi iPhone modelini kasadan temin edebilirler.

Bir diğer notumuz ise bu avantajlı kampanyanın BİM'in resmi internet sitesindeki 9 Mart 2018 Aktüel satış listesinde yer almamasıyla ilgili olsun. Apple'ın isteğiyle olduğunu tahmin ettiğim duruma göre BİM kampanyayla ilgili tüm detayları sadece fiziksel olarak satış yapılacak mağazalarında afişlerle yapıyor.