BİM marketler zinciri yaptığı sıra dışı indirim kampanyalarından birine daha imza atmaya hazırlanıyor. Daha önce birçok elektronik cihaz için çeşitlii kampanyalar yapan BİM hatırlanacağı üzere BİMcell adıyla bilinen alt GSM paketlerini de satıyor.
Market zincirinin daha önce birkaç iPhone modelinin yanı sıra farklı telefon üreticilerinin çeşitli modellerini piyasadan daha avantajlı fiyatlarla sunduğunu görmüştük.
Düşük fiyatlı ürünlerin satılması beklenen BİM bu kez üst perdede yer alan iPhone X'u satış listesine ekledi. 9 Mart 2018'den geçerli olacak BİM Aktüel'e göre iPhone X'un 64 GB kapasiteli model 6099 TL yerine 1100 TL indirimle 4999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
BİM'in seçili mağazalarında satışa sunulacak olan iPhone X 64 GB modeli için 1100 TL indirim açıklaması her ne kadar resmi Apple Türkiye fiyatlarına göre doğru olsa da haiihazırda e-ticaret sitelerinden Hepsiburada'da Apple Türkiye garantisiyle 5476 TL'ye yani 477 TL indirimle BİM'den peşin fiyatına satın alabilirsiniz. Bu ve bazı diğer internet alışveriş sitelerinde ticari kullanıcılar için taksit seçeneği de olabiliyor.
Dolayısıyla BİM'in en kötü ihtimalle 500 TL civarında indirim imkanı sunan teklifini yakalamak isteyenler 9 Mart Cuma sabah saat 09:00'dan başlayarak Apple'ın en iyi iPhone modelini kasadan temin edebilirler.
Bir diğer notumuz ise bu avantajlı kampanyanın BİM'in resmi internet sitesindeki 9 Mart 2018 Aktüel satış listesinde yer almamasıyla ilgili olsun. Apple'ın isteğiyle olduğunu tahmin ettiğim duruma göre BİM kampanyayla ilgili tüm detayları sadece fiziksel olarak satış yapılacak mağazalarında afişlerle yapıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.