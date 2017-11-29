SON DAKİKA! İstanbul Üniversitesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor

İstanbul Üniversitesi'nin (İÜ) Beyazıt yerleşkesindeki restoranın bacasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İÜ Beyazıt yerleşkesinin ana giriş kapısının yanındaki restoranın bacası, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına içeriden ve dışarıdan müdahale ediyor.

Yoğun dumana neden olan yangın nedeniyle polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

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