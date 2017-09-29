İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a sosyal medyadan eleman temin eden 3 kişi tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a Suriye'de savaşacak eleman ve lojistik destek sağlayan kişiler olduğunu belirleyen Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; Yapılan çalışmalarda, özellikle sosyal medya üzerinde terör örgütü DEAŞ için Suriye'de savaşacak eleman ve lojistik malzeme bulan M.R.E. (46), F.A. (36), C.Y. (36) ve 17 yaşındaki M.K.'yi takibe alındı. Yapılan takiplerde, 4 şüphelinin aynı zamanda, toplantılar düzenleyerek terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını da yaptıkları belirlendi. Gerekli teknik ve fiziki takibin ardından sabah erken saatlerde birçok adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda, 4 zanlı gözaltına alındı.

İfade işlemleri ardından adileye gönderilen zanlılardan 17 yaşındaki M.K. serbest bırakılırken, diğer 3 zanlı tutuklandı. Yetkililer, yakalanan zanlılarla irtibatlı başka terör örgütü DAEŞ elemanlarının tespiti ve yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.