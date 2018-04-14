Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Kasımapaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Kardemir Karabükspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını aktaran Özdeş, "İç sahada kazanmaktan mutluyum geçtiğimiz iki hafta iç sahada iki maç kazandık. Kazanmak önemliydi. Bugün farklı oyun formatı oldu. Karşımızda savunma yapan bir takım vardı. Geçtiğimiz iki haftada savunma ağırlık olarak oynadık. İlk yarı ve ikinci yarı hakimiyet bizdeydi. İlk yarı doğru yerleşemedik. İkinci yarıya başlar başlamaz daha doğru yerleştik. Savunma arkasına koşularla istediğimiz skoru bulduk. Daha sonra gollerden sonra daha geniş alan gelen fırsatlardan yararlanamadık. 3 haftadır gol yememek de çok güzel. 6 maçımız kaldı. Sezon başı hedeflediğimiz yerin bir adım gerisine yaklaştık. Önümüzdeki haftadaki maça hazırlanacağız. Seriye devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"NEUMAYR'I GELECEK YIL KADRODA DÜŞÜNMEDİĞİMİZ İÇİN YOLLARI AYIRDIK"

Alman futbolcu Markus Neumayr’ın sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Neumayr bize ciddi katkı sağladı. Çok düzgün oyuncu 2 yıllık kontratı vardı. 15 Nisan’a kadar karşılıklı fesih hakları vardı. Biz de o maddeden yaralanarak gelecek yıl kadroda düşünmediğimiz için sözleşmedeki opsiyonu kullandık ve böyle bir ayrılık yaşandı. Gelecek yıl yapılanmasına başladık. Hem oyuncu izleme hem de kadro belirleme açısından bu da bunun bir sonucu" şeklinde konuştu.