Kemeraltı Çarşısı su baskınlarıdan kurtuluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi değerlerinden biri olan Kemeraltı Çarşısı’nı geleceğe taşımak için hazırladığı projenin yapım çalışmalarında yeni bir aşamaya geçiyor.

Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası karşısında kurulan terfi istasyonu inşaatı son hızla sürerken, diğer taraftan Fevzipaşa Bulvarı’ndan Kemeraltı’na girişi sağlayan 860-895 ve Şehit Fethi Bey Caddesi’ndeki içmesuyu-atıksu hattı ve yağmursuyu hattı yenileme çalışmalarına başlanıyor.

Proje, aşırı yağışlarda İkiçeşmelik ve yüksek kesimlerden gelerek Kemeraltı’nda baskınlara neden olan yağmur sularının terfi merkezinde toplanıp denize deşarj edilmesini sağlayacak.

ALTYAPI YENİLENİYOR

HT Egeli'de yer alan habere göre, Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı’nı “kuşaklama” yöntemiyle yapılacak yağmur suyu hatları ve terfi merkezinin ardından, tarihi çarşının tüm sokaklarını kapsayan ve teknik altyapının tamamını yenileyen projelerin yapımına yönelik ihalelere çıkacak. Bu gece başlayacak bu önemli yatırım için bölgedeki trafik akışında da yeni düzenlemelere gidildi. 3 etap halinde uygulanacak projenin ilk etabı kapsamında, 28 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında 860 sokakta çalışma gerçekleştirilecek. Bu nedenle 853 sokakın bir kısmı ve 860 sokak trafiğe kapatılacak.

İkinci etap çalışmalar 16-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu dönemde Şehit Fethi Bey Caddesi’nin bir kısmı araç trafiğine kapatılacak.

TRAFİK DÜZENLEMESİ

Birinci ve ikinci etap süresince Alsancak ve Çankaya yönünden gelen araçlar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nı kullanarak Mucibur Rahman Sokak’tan Kemeraltı’na giriş yapabilecek. 1-30 Ağustos arasında uygulanacak 3. etap çalışmalar kapsamında ise Fevzipaşa Bulvarı’nda bir şerit (teknik durumun gerektirmesi halinde iki şerit) trafiğe kapatılacak. Fevzipaşa Bulvarı ile Şehit Fethi Bey Caddesi kesişimindeki hat deplasesi ise trafiğin etkilenmemesi için 1 gecede bitirilecek.