Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, HABERTÜRK’ün manşetten gündeme getirdiği, 9 aylık Alpaslan bebeğe iliğini vermekten son anda vazgeçen donörü ziyaret ettiğini belirterek, “Donörün kimliğini kesinlikle gizli tutacağız. Yazılıp çizilen her şeyi görüyor. İkna çabalarımız sürüyor. İkna konusunda umutluyuz. Anlayışla karşılanması gereken özel bir durumu var. O çözülürse bağışını yapacak” dedi. Donörün genç bir erkek olduğu öğrenildi.
Kınık, ilik nakilleri, kan bağışları, tamamlanan plazma tedarik süreci ve biyobankacılıkla ilgili konuştu. Değişik nedenlerle iliğini vermekten vazgeçen donörlerin bulunduğunu anımsatan Kınık, bu sorunun aşalması için donör kümesinin genişletilmesi gerektiğini söyledi. Kınık, “Özellikle gençlere ve kadın donörlere ulaşmak istiyoruz. Kan bağışında kadınların oranı yüzde 14. Yüzde 30’a ulaşmamız gerekiyor. Kadınların oranının düşük olmasının en önemli sebebi iğneden korkmaları” ifadesini kullandı.
KORDON KANI SAKLAMA
Kınık, plazma fraksinasyon fabrikasının tedarik sürecinin başladığını, kan ilaçlarının üretilmesi için yatırım yapıldığını kaydetti. Yıllık 500 bin litre plazma tedarik edileceğini dile getiren Kınık, “Bu sözleşme ile kan fraksinasyon fabrikasının plazma temelli kan ürünleri ilaçları üretilmesi noktasında bir yatırıma giriyoruz. Bu yatırımla Türkiye’de olmayan başka bir kapasite oluşuyor. O da biyobankacılık. Biyobankacılık, kök hücre, kordon kanı bankacılığı, plesanta dokusu gibi ya da doku kültürleri oluşturma ile ilgili bir kapasite. Türkiye’den bu konuda yurtdışına çıkarak tedavilere çok fazla paralar ödeniyor” diye konuştu.
Doğumda plesanta kanının küçük bir tüpte 40 yıl dondurularak saklandığını vurgulayan Kınık, “Başına bir hastalık geldiğinde kendi kök hücresiyle tedavi ediliyor. Bu alan, üstüne yatırım yaptığımız bir alan” dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir protokol üzerinde çalıştıklarını anlatan Kınık, “90 bin cami hem afetlerde toplanma merkezi kapasitesi hem de eğitim alanı oluşturuyor. İmamlarımızı, bağış ve ilk yardım konusunda cemaate ulaşmasını sağlayacağız” ifadesini kullandı. Verilere göre 326 bin donör arasında 2 bin 821 eşleşme gerçekleşti. 2 bin 821 eşleşmeden 378’i vazgeçti. Bunların yüzde 70’inin vazgeçme nedeni “tıbbi ret”.
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