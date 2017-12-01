Kodlama Saati tüm Apple mağazalarında kutlanacak

Swift Playgrounds uygulamasındaki yeni Kodlama Saati meydan okuması, öğrencileri dijital bir robot tasarlamaya ve bu robotu cyborg gözleri ve hula hoop kolları gibi yeni parçalarla özelleştirmeye davet ediyor. Swift Playgrounds, App Store’dan İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Çince ve Japonca dahil 15 dilde ücretsiz indirilebiliyor.

Apple’ın yeni Everyone Can Code ders programı, okullarda, toplum merkezlerinde ve okul sonrası programlarda kodlama öğretimine başlamayı kolaylaştırmak için yeni Swift Playgrounds meydan okumasını da kapsayan ücretsiz bir Kodlama Saati Kılavuzu’nu da içeriyor. Böylece okullar sadece Swift Playgrounds uygulamasını ve Kodlama Saati kılavuzunu indirerek kolayca bir saatlik Kodlama Saati etkinlikleri düzenleyebilecek.