Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgını nedeniyle geçen aydan bu yana ölenlerin sayısı 23'e çıktı.

AA'nın haberine göre; Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, ülkenin Bikoro, Iboko, Wangata ve Mbandaka bölgelerindeki salgında 4 Nisan'dan bu yana 44 vakanın tespit edildiği belirtildi.

Salgında ölenlerin sayısının 23'e yükseldiği bildirilen açıklamada, salgınının ilk defa görüldüğü Mbandaka'daki halka duyarlı olunması çağrısı yapıldı.

DSÖ tarafından, ülkenin kuzeybatısındaki salgını önlemek için dün bölgeye acil durum ekibi, ekipman ve 4 bin doz Ebola aşısı sevk edilmişti.

İlk kez 1976'da Kongo'da ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında yaşanan salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

HASTALIK ŞEHRE YAYILIYOR

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kırsal alanda patlak veren Ebola salgını Mbandaka şehrine yayılıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde başlayan Ebola salgını kırsal alandan Mbandaka şehrine yayılmaya başladı ve hastalığın kontrol altına alınmasının gittikçe zorlaşacağına dair korkulara yol açtı. İHA'da yer alan haberde ise; Sağlık Bakanı Oly Ilunga Kalenga, bu ayın başlarında ilk vakaların teyit edildiği yerden 130 kilometre uzaklıkta olan 1 milyon nüfuslu Mbandaka şehrindeki Ebola salgınını doğruladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Yetkilisi Peter Salama, salgının büyük bir şehre geçmesinin, vakalarda "patlayıcı artış" potansiyeli oluşturacağını söyledi.

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