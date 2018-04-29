Libya'da askeri kargo uçağı düştü: 5 ölü!

Libya'nın 750 kilometre güneybatısında yer alan Şerare petrol sahasındaki bir güvenlik kaynağı, başkent Trablus'a gitmek üzere havalanan Libya Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir kargo uçağının kalkıştan birkaç dakika sonra Şerare petrol sahasındaki havalimanı yakınlarında düştüğünü belirtti.

Uçakta bulunan 6 kişiden yalnızca biri kurtulabildi.

Güvenlik kaynağı, kargo uçağının petrol kuyularına ilişkin teknik malzeme taşıdığını ifade etti.

Teknik malzemelerin petrol bölgesi yolu üzerindeki Sebha kentinde yaşanan yoğun çatışmalardan dolayı havadan naklinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

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