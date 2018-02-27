Habertürk geçen hafta hasta yatağında Youtube videoları çeken lösemi hastası 9 yaşındaki Ahmet Buğra Atılan’ın hikâyesini gündeme getirmişti. Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; çocukların fenomeni Enes Batur hayranı olan ve onun gibi olmak isteyen küçük Ahmet Buğra, çektiği ilk videosunda başına gelenleri “Arkadaşlar bonus gibi saçlarım vardı, nazara geldim” diye anlatmıştı.

Minik Youtuber’ın en büyük isteği ise 5.5 milyon takipçisi bulunan Enes Batur’la buluşabilmekti. Enes Batur, Ahmet Buğra’nın bu hayalini gerçekleştirdi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde gerçekleşen buluşmada Batur, minik hayranı Ahmet Buğra’nın takipçi sayısı artsın diye onunla hem sohbet etti, hem video çekti.

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