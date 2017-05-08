Kadrosunda Altan Erkekli, Gül Onat, Can Yaman, Yeliz Kuvancı, Cengiz Bozkurt ve Mehtap Bayri gibi isimlerin yer aldığı Hangimiz Sevmedik, 38. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Tarık mahalleden taşınacak mı? İşte Hangimiz Sevmedik 38. bölüm fragmanı ve özeti...

HANGİMİZ SEVMEDİK YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Adile Münir’e kahvehaneyi geri vermesi için Ali ile konuştuğunu ve şartını söyler . Münir Ali’den bunun hesabını sormak isteyecektir. Tarık mahalleden taşınmaya niyetlidir. Ev aramaya başlar. Itır ile bu yüzden tartışırlar. Itır Ali hakkında araştırma yapar.

Hiç ummadığı bilgilere ulaşır. İlyas’a söyler. İlyas bu durumu Emel ile konuşmaya karar verir. Diğer yandan Şener zabıta olmuş Yuvacık esnafına kök söktürmektedir. Bütün bunlar olurken mahalleye dadanan hırsız Yuvacık sakinlerinin canını sıkacaktır.

Hulusi ve ekibi teyakkuz halindedir. Şener de hırsızı yakalamak için olaya el atar. Ancak bu hırsız Yuvacık’ı kalbinden vuracaktır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kahvehanenin yeni sahibi Münir’in askerlik arkadaşı ve Emel’in öldüğünü sandığı babası Ali’den başkası değildir. Münir onu görünce çok şaşırır. Ali’ninse yıllar öncesinden kapanmayan bir hesabı vardır ve Münir’le bu hesabı kapatmaya gelmiştir. Emel ölü bildiği babasını karşısında görünce şok olur.

Ali’nin döndüğünü gören İlyas’sa sakladığı sırrı bu kez açıklamaya niyetlidir. Münir’in kahvehaneyi sattığını öğrenen mahalleli hayal kırıklığı içindedir. Tarık ile Itır da Münir’e borçlu kalmak istemezler ve bir çare düşünürler. Şener itfaiyeci olmak için katıldığı sınavda listeye 1. Yedek olarak yazılmıştır.

Ama herkese asil listede olduğunu ve İzmit itfaiyesinin rekorlarını kırarak birincilikle kazandığı yalanını söyler. Üstelik tulumbacılık konusundaki maharetlerini sergilemek ve mahalleliyi yangın konusunda bilinçlendirmek adına tatbikat yapmaya karar verir.

Diğer yandan Adile’de kahvehaneyi Münir’e geri vermesi için Ali ile konuşacaktır. Ali kabul eder ama karşılığında Adile’ye sunduğu bir şartı vardır.