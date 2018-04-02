DHA'nın haberine göre; bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta da basketbol oynayan ancak yaşadığı psikolojik rahatsızlığın ardından bir süre önce Atatürk Havalimanı’nda yaşamaya başlayan 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, tedavisi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırıldı.
Çıkan haberlerin ardından yeniden devreye giren Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) genç basketbolcunun tedavi görmesi için gereken evrakları hazırlamak için girişimlerini hızlandırdı. Evrakların tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı'na gelen TBF yetkilileri, Mehmet Şanlı'yı alarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Şanlı'nın tedavi altına alındığı öğrenildi.
Yaklaşık 1 aydır Atatürk Havaalanı Dış Hatlar Terminali'nde yaşayan Şanlı’nın NBA'de oynayacağını söyleyip ABD'ye gitmek istediği ortaya çıkmıştı. Gerekli belgelere sahip olmamasına rağmen ABD uçuşlarını düzenli olarak takip eden Şanlı’nın düzenli olarak pasaport kontrolünden geçmeye çalıştığı, çevredeki görevliler ve güvenlik güçleri tarafından engellendiği belirtilmişti.
KARİYERİ GENÇ YAŞTA BİTTİ
2013 yılında 3 sezon boyunca Fenerbahçe Ülker altyapısında oynayan 1995 doğumlu Mehmet Şanlı daha sonra sarı lacivertli takımla karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Sakarya´da düzenlenen ve Fenerbahçe Ülker`in 2. Bitirdiği Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası`nda 9.5 sayı-12.2 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti. Ayrılık sonrası Beşiktaş Integral Forex forması giyen Mehmet Şanlı daha sonra sırasıyla İBB, İTÜ, Final Gençlik, Muğla Ormanspor ve geçen sezon Bursa Nilüfer Belediyespor A takımı formaları giymişti.
DRAMI İSTANBUL SOKAKLARINDA BAŞLAMIŞ...
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bir dönem basketbol oynayan ve geleceğin basketbolcularından biri olarak gösterilen Mehmet Şanlı geçirdiği ağır psikolojik sorun ve ailesinin kendisini istememesi üzerine İzmir'den İstanbul'a gelmişti. NBA'de basketbol oynama hayali ile Amerika'ya gitmek isteyen genç basketbolcu, Atatürk Havalimanı'na gelmeden önce İstanbul'da sokaklarda kaldığı ortaya çıktı. Elinde bir çantayla İstanbul sokaklarında dolaşan genç basketbolcu, yaklaşık 4 ay önce gece saatlerinde gezerken madde bağımlılarının saldırısına uğradığı belirlendi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülere göre Mehmet Şanlı, sokakta yürürken bir kişi tarafından durdurulmaya çalışılıyor. Bu kişiye umursamadan ilerleyen Mehmet Şanlı'nın yanına 3 kişi daha geliyor. 4 kişi, Şanlı'ya saldırıyor. Kaçmaya çalışan genç basketbolcu dengesini kaybedip yere düşerken, 4 kişi sopalarla saldırmaya devam ediyor. Cadde ortasında dövülen Şanlı, bir süre sonra kaçarak saldırganların elinden kurtuluyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.