DHA'nın haberine göre; bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta da basketbol oynayan ancak yaşadığı psikolojik rahatsızlığın ardından bir süre önce Atatürk Havalimanı’nda yaşamaya başlayan 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, tedavisi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırıldı.

Çıkan haberlerin ardından yeniden devreye giren Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) genç basketbolcunun tedavi görmesi için gereken evrakları hazırlamak için girişimlerini hızlandırdı. Evrakların tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı'na gelen TBF yetkilileri, Mehmet Şanlı'yı alarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Şanlı'nın tedavi altına alındığı öğrenildi.

Yaklaşık 1 aydır Atatürk Havaalanı Dış Hatlar Terminali'nde yaşayan Şanlı’nın NBA'de oynayacağını söyleyip ABD'ye gitmek istediği ortaya çıkmıştı. Gerekli belgelere sahip olmamasına rağmen ABD uçuşlarını düzenli olarak takip eden Şanlı’nın düzenli olarak pasaport kontrolünden geçmeye çalıştığı, çevredeki görevliler ve güvenlik güçleri tarafından engellendiği belirtilmişti.

KARİYERİ GENÇ YAŞTA BİTTİ

2013 yılında 3 sezon boyunca Fenerbahçe Ülker altyapısında oynayan 1995 doğumlu Mehmet Şanlı daha sonra sarı lacivertli takımla karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Sakarya´da düzenlenen ve Fenerbahçe Ülker`in 2. Bitirdiği Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası`nda 9.5 sayı-12.2 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti. Ayrılık sonrası Beşiktaş Integral Forex forması giyen Mehmet Şanlı daha sonra sırasıyla İBB, İTÜ, Final Gençlik, Muğla Ormanspor ve geçen sezon Bursa Nilüfer Belediyespor A takımı formaları giymişti.

DRAMI İSTANBUL SOKAKLARINDA BAŞLAMIŞ...

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bir dönem basketbol oynayan ve geleceğin basketbolcularından biri olarak gösterilen Mehmet Şanlı geçirdiği ağır psikolojik sorun ve ailesinin kendisini istememesi üzerine İzmir'den İstanbul'a gelmişti. NBA'de basketbol oynama hayali ile Amerika'ya gitmek isteyen genç basketbolcu, Atatürk Havalimanı'na gelmeden önce İstanbul'da sokaklarda kaldığı ortaya çıktı. Elinde bir çantayla İstanbul sokaklarında dolaşan genç basketbolcu, yaklaşık 4 ay önce gece saatlerinde gezerken madde bağımlılarının saldırısına uğradığı belirlendi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülere göre Mehmet Şanlı, sokakta yürürken bir kişi tarafından durdurulmaya çalışılıyor. Bu kişiye umursamadan ilerleyen Mehmet Şanlı'nın yanına 3 kişi daha geliyor. 4 kişi, Şanlı'ya saldırıyor. Kaçmaya çalışan genç basketbolcu dengesini kaybedip yere düşerken, 4 kişi sopalarla saldırmaya devam ediyor. Cadde ortasında dövülen Şanlı, bir süre sonra kaçarak saldırganların elinden kurtuluyor.