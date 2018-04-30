İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) işbirliğiyle “Yol Arkadaşım Olur Musun?” sloganı ile düzenlenen Run TOFD İstanbul Koşusu’na, omurilik felçlileri ve çok sayıda gönüllü vatandaş katıldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Yeşilköy Sahil’de düzenlenen koşuda, engelli sporcular tekerlekli sandalyelerinde destekçileri ile birlikte parkuru tamamladı. 5,5 kilometrelik parkuru bitiren sporcular madalyalarını alırken, yarışa katılan engelli vatandaşlar da destekçileriyle birlikte yarışı bitirdi. Yarışı gönüllü Özlem Sadıç ile birlikte bitiren engelli Tuğçe Akgün, “Bugün herkes adımlarını iyilik için attı. Bizimle birlikte olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsi bizim gibi koşamayanlar için koştu. O yüzden çok mutluyum” dedi.

TOFD Başkanı Ramazan Baş ise koşunun farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, “Çok mutluyuz. Çok fazla yol arkadaşımız oldu. Her sağlam birey bir engelli adayı. Yaz yaklaştı, özellikle gençler sığ sulara atlamasın. Trafikte dikkatli olunsun” diye konuştu. Koşu kapsamında toplanan yardımlarla Türkiye genelinde 2 bin tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER