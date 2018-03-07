Türkiye’de arkeolojinin en önemli isimlerinden, “Arkeolojinin Delikanlısı” lakaplı arkeolog, Hititolog ve dilbilimci Prof. Dr. Muhibbe Darga, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 1921’de İstanbul’da doğan ve 2. Abdülhamid’in başmabeyncisi Darugazade Mehmet Emin Bey’in torunu olan Darga, 1943’te İstanbul Üniversitesi Arkeoloji bölümündeki eğitimini tamamlamasının ardından 1965’te doçent, 1973’te profesör oldu.

Yurtiçi ve yurtdışında sayısız konferans ve kongreye katkıda bulunan Prof. Darga’nın cenazesi bugün öğle namazını takiben Üsküdar Şakirin Camii’nde kaldırılacak.

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