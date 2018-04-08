Bu sezon La Liga'da beklentilerin uzağında kalan Real Madrid, hem lider Barcelona hem de ikinci sıradaki Atletico Madrid'le arasındaki puan farkını indirmek için sahaya çıkarken Atletico Madrid'de deplasmandaki lig maçlarında 5 yıldır kaybetmeme serisini sürdürmek için yeşil sahaya ayak bastı.

CRISTIANO RONALDO YİNE ATTI

Hafta içinde Juventus ağlarına 2 gol bırakarak Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11 maçta da gol atmayı başaran Cristiano Ronaldo, bu alanda rekor kırmıştı. Portekizli yıldız, sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil, La Liga'daki formunu da sürdürdü. Ligde bu derbi öncesinde oynadığı son 9 maçta 18 gol atan yıldız futbolcu mücadelenin 53. dakikasında sahne aldı ve Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

GRIZMANN CEVAP VERDİ, TARİHE GEÇTİ

Cristiano Ronaldo'nun 53. dakikada attığı golüne Atletico Madrid'in cevabı gecikmedi. Fransız yıldız, Vitolo'nun 57. dakikadaki asistinde Keylor Navas'ı mağlup ederek skoru 1-1'e getirdi. La Liga kariyerinde Real Madrid'e daha önce 5 gol atan Griezmann, Atletico Madrid formasıyla tarihe geçti. Griezmann Opta'ya göre 2000 yılından bu yana Real Madrid deplasmanlarında üst üste 3 lig maçında rakip fileleri havalandıran ilk futbolcu oldu.

REAL 30 ŞUTTA TEK GOL ATABİLDİ

Maç boyunca yüzde 69 topla oynama, yüzde 92 pas isabet oranı yakalayan Real Madrid, Atletico Madrid kalesine tam 30 şut çekti. Bunların 8'inde isabet kaydeden ev sahibi, Jan Oblak'a Cristiano Ronaldo'nun attığının dışında başka gol atamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

ATLETICO TAKIM OLARAK DA REKOR KIRDI

La Liga'daki son 5 Santiago Bernabeu deplasmanında da mağlup olmayan Atletico Madrid, Barcelona'nın 1974'ten bu yana yakaladığı seriyi egale etti. Öte yandan Jan Oblak, Atletico Madrid formasıla kalesine gelen son 35 isabetli şutun 31'inde geçit vermedi.