"Rusya, Washington'a dava için bir ABD şirketiyle anlaşacak"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 2 Eylül'de Washington yönetiminin aldığı kararla kapatılan San Francisco Başkonsolosluğu ve iki ticari temsilciliği hakkında ABD yönetimine dava açmak için güvenilir bir Amerikan hukuk firmasıyla çalışacaklarını ifade etti.

Sputnik'in haberine göre; Rus basınına konuşan Ryabkov, davayı kazanmak için ABD'deki tüm mevzuatları bilen ve daha önceki emsal kararlara hakim bir hukuk firmasını görevlendirileceklerini söyledi.

Bu arada Kommersant gazetesinin elde ettiği bilgilere göre Moskova yönetimi, erişime kapatılan diplomatik mülklerini satışa çıkarma niyetinde değil.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmelerde diplomatik mülkleri satma çağrısı yapsa da, Rusya'nın bu seçenek üzerinde durmadığı belirtiliyor.