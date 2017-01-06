SAĞLIK HABERLERİ
06 OCAK 2017
SAĞLIK

Basit ama işe yarayan sağlık tavsiyeleri!

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:02:33

Parmağınıza kıymık batarsa zarar görmüş bölgenin üzerine iyice olgunlaşmış bir muzun birkaç dilimini koyun ve...

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    Burnunuz tıkalıysa… Bir kaba ılık su koyun ve içine biraz tuz dökün. Bu tuzlu suyu hafifçe burnunuza çekip bırakın. Tuzlu su burundaki damarları rahatlatacak. Burnunuz açılacak ve rahatça nefes alabileceksiniz.

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    Ayaklarınız kokuyorsa… Ayaklarınızı talk pudrasıyla ovun ve sonra kurutun çorabınızı giyin. 

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    Bu, bir süre için ayağınızın terlemesini ve bunun sonucunda koku oluşmasını engelleyecek.

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