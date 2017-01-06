Basit ama işe yarayan sağlık tavsiyeleri!

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:02:33 | Güncelleme: 06 Ocak 2017 Cuma, 14:37:29
Parmağınıza kıymık batarsa zarar görmüş bölgenin üzerine iyice olgunlaşmış bir muzun birkaç dilimini koyun ve...
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Burnunuz tıkalıysa… Bir kaba ılık su koyun ve içine biraz tuz dökün. Bu tuzlu suyu hafifçe burnunuza çekip bırakın. Tuzlu su burundaki damarları rahatlatacak. Burnunuz açılacak ve rahatça nefes alabileceksiniz.
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Ayaklarınız kokuyorsa… Ayaklarınızı talk pudrasıyla ovun ve sonra kurutun çorabınızı giyin.
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Bu, bir süre için ayağınızın terlemesini ve bunun sonucunda koku oluşmasını engelleyecek.
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Öldürücü kas krampları yaşıyorsanız… Nemli bir havluyu mikrodalga fırında 30 saniye bekletin. Daha sonra havluyu ağrıyan kasınızın üzerine koyun. Bu kompres, aldığınız ağrı kesici ilaç etkisini gösterene kadar ağrıyı hafifletecektir.
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Bu kompres, aldığınız ağrı kesici ilaç etkisini gösterene kadar ağrıyı hafifletecektir.
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Parmağınızı sıkıştırdıysanız ya da ayak parmağınızı çarptıysanız… Parmağınızı dik tutup üzerine sıkıca bastırın. Bu, ağrınızın azalmasını sağlayacaktır.
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Terleme problemi yaşıyorsanız ve duş almaya vaktiniz yoksa… Hemen tuvalete gidin ve birkaç kağıt havlu koparın. Kokulu antibakteriyel sıvı sabunu kağıt peçeteye dökün ve o bölgeyi silin. Ancak sonrasında iyice kurulamayı unutmayın.
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Kendinizi endişeli hissediyorsanız ve kalbiniz normalden hızlı çarpıyorsa Saç diplerinden başlayarak şakaklarınıza nazikçe masaj yapın.
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Yavaşça nefes alıp verin, hızla rahatladığınızı hissedeceksiniz. Eğer bu işe yaramıyorsa bazı meditasyon tekniklerine başvurabilirsiniz.
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Örneğin beş dakika süreyle gözlerinizi kapatın ve bir ormanın ortasında olduğunuzu hayal edin. Ormandaki sesleri duymaya çalışın.
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Çenenizde tüylenme problemi yaşıyorsanız… Çenenize ince bir tabaka vazelin uygulayın ve üzerine likit bir kapatıcı pudra uygulayın. Yalnız bu işlemi yaparken alkolsüz ürünler kullanmaya dikkat edin. Çünkü alkollü ürünler cildinizi tahriş edebilir.
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Ani bir öksürük krizi geçiriyorsanız… En sevdiğiniz şekerlemeyle bu sorunu çözebilirsiniz. Şekeri uzunca bir süre emerek boğazınızı rahatsız eden öksürük krizini engelleyebilirsiniz.
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Nefesiniz kötü kokuyorsa... Ağız kokusunun sebebi çoğunlukla susuzluktur.
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Böyle bir durumla karşılaştığınızda hemen iki bardak su için.
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Eğer ana yemeğinizin yanında maydanoz varsa onu mutlaka tüketin. Çünkü maydanoz nefesi anında yenileyici özel kimyasallar içerir.
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Egzersiz sonrasında kaslarınız geriliyorsa… Kulağa garip gelebilir ama birkaç yudum turşu suyu için. Bu, anında gevşemenizi ve ağrının giderilmesini sağlar.
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Bikini bölgenizde kıl dönmesi yüzünden rahatsız edici bir şişlik oluştuysa… Kağıt havluyu soğuk suya batırıp birkaç dakika şişliğin üstünde bekletin. Ya da birkaç küp buzla şişliği ve kızarıklığı giderin. 15 dakika sonra şişliğin küçülmeye başladığını fark edeceksiniz.
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Topuklarınız sertleşiyorsa… Ayaklarınıza bir su şişesi ile iki-üç dakika boyunca masaj yapın.
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Bu işlem sayesinde ayak tabanınızdaki çukur bölge gerilir ve topuğunuz düzleşmesini engellemiş olursunuz.
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Cildinizde siyah noktalar görüyorsanız… Bu problem susuzluktan veya kan şekerinizin düşmesinden dolayı oluşmuş olabilir.
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Bu yüzden hemen bir bardak dolusu su için ve bol bol meyve tüketin. Buna rağmen siyah noktalar geçmiyorsa bir dermatoloğa danışmalısınız.
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Elinizde can acıtıcı bir şeytan tırnağı çıktıysa… Tırnak diplerinizi tuzlu suyla ovalayın. Bu tedavi, elinizdeki şişliğe iyi gelirken aynı zamanda enfeksiyon riskini de ortadan kaldıracaktır. Bu tedaviyi birkaç gün boyunca yapın.
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Parmağınıza kıymık batarsa… Zarar görmüş bölgenin üzerine iyice olgunlaşmış bir muzun birkaç dilimini koyun ve bir bandajla kapatın.
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Muzun içindeki enzimler ciltteki yabancı maddenin çıkmasını kolaylaştıracaktır.