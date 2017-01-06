Basit ama işe yarayan sağlık tavsiyeleri!

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Terleme problemi yaşıyorsanız ve duş almaya vaktiniz yoksa… Hemen tuvalete gidin ve birkaç kağıt havlu koparın. Kokulu antibakteriyel sıvı sabunu kağıt peçeteye dökün ve o bölgeyi silin. Ancak sonrasında iyice kurulamayı unutmayın.