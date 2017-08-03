'Antibiyotik direnci, enfeksiyon hastalıklarının tedavisini kısıtladı'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baysallar, modern tıbbın başarılarını tehdit eden antibiyotik direncinin ciddi şekilde büyüdüğünü ve çağın enfeksiyon hastalıklarının tedavisinin büyük ölçüde kısıtlandığını bildirdi.



Baysallar, antibiyotiklerin yoğun kullanımıyla bulaşıcı hastalıkların geçmiş kuşaklardaki kitlesel ölümlere yol açan etkisinin unutulduğunu, modern tıbba ve teknolojiye güvenin hakim olduğunu aktardı.

HER YIL 13 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ BU YÜZDEN ÖLÜYOR



Oysa bugün enfeksiyon hastalıklarının ölüm nedenlerinin başında geldiğini ve her yıl 13 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olduğunu vurgulayan Baysallar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan bir rapora göre, artık "antibiyotik sonrası" dönemin geldiğinin aktarıldığını söyledi.



Prof. Dr. Baysallar, raporda, artık toplumda yaygın enfeksiyonların ve ufak yaralanmaların, ölüm sebebi olabileceği bir dönemin 21. yüzyılın bir gerçeği olduğunun vurgulandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Gereksiz antibiyotik kullanımı ve hastaların antibiyotikleri doktor tarafından önerilen şekilde kullanmamaları, antibiyotik direncinin gelişimine neden olmuştur. Yalnızca enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde değil, hayvancılık ve gıda sektöründe de antibiyotikler yaygın bir şekilde kullanılmış ve direnç gelişmesine zemin hazırlamıştır. Modern tıbbın başarılarını tehdit eden antibiyotik direnci sorunu öyle büyümüştür ki çağımızda enfeksiyon hastalıklarının tedavisi büyük ölçüde kısıtlanmış durumdadır. Uluslararası çok merkezli yürütülen sürveyans çalışmalarında, Türkiye'de de direnç oranlarının artış gösterdiği, yaygın bakterilerin karbapenem, kolistin gibi son çare ilaçlara bile yüksek direnç geliştirdikleri görülmüştür."

"AKILCI İLAÇ KULLANIMININ GÜNDEMDE TUTULMASI ÖNEMLİ"



Mehmet Baysallar, bu konuda yapılacak çalışmalarının önemini vurgulayarak, "Çoklu ilaç direnci gösteren etkenlere karşı kullanılan geniş spektrumlu bir antibiyotik grubu olan karbapenemlerin de artık bu bakterilere etkilerinin azaldığı görülmüştür. Bu tür çalışmaların yaygınlaşmasının, ulusal verilerin oluşturulmasında, son çare ilaçlara artan direnç oranlarının gözlem altına alınmasında ve akılcı ilaç kullanımı konusunun devamlı gündemde tutulmasında çok yararlı olacağı düşünülmektedir." diye konuştu.