Şanlıurfa'da kardeş kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Mermer Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, mal paylaşımı nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıkan İ. F. ve F. B., (26) kavga etmeye başladı. Kavga sırasında silahla vurulan kardeşlerden F. B. hayatını kaybederken, F. B. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre; yaralılar, özel araçlar ve olay yerine çağrılan ambulansla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. F. B.'nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan kardeşlerden İ. B.'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.





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