MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Didem Arslan'ın sorularını yanıtlıyor.

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Devlet Bahçeli ''Erken seçim ihtiyacı neden doğdu'' sorusuna ''Öncelikle Anayasa değişikliği halk oylamsı sonucunda cumhurbaşkanlığı ve miletvekilliği seçimleri 3 Kasım 2019 olarak belirlenmişti. Türkiye'nin çok önemli dış ve iç güvenlik sorunları dikkat çekiyor. Erken seçim dillendirmesi yapılarak kaos oluşturulmaya çalışılıyordu. Seçimlerin erkene alınmasında yarar gördük. Biz 26 Ağustos olarak öngörmüş ve kamuoyu ile paylaşmıştık. 18 Nisan'da hükümet bizimle görüşmek istedi'' dedi.

Bahçeli, 24 Haziran tarihinin ise hükümet cephesinden geldiğini vurgulayarak ''26 Ağustos aynı zamanda da Kurban Bayramı'nın öncesi ve sonrasını kapsayan bir tarih. Seçimlerin daha sağlıklı olabilmesi ve biraz daha erkene alınmasıyla daha verimli çalışma yapılacağı düşüncesiyle 24 Temmuz olarak ifade ettiler.'' açıklamasında bulundu.

Bahçeli ''Kamuoyunda çok tartışılıyor, önüne gelen yorumlar getiriyor. Her akşam televizyonda çok farklı yorumlar getiriliyor. Ben bunların hepsini takip ediyordum. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunları çözebilme yeterliliğini kaybetmesine vesile oluyor. Türkiye'de yeni bir sisteme geçiş süreci var. Bu tartışmaları, kutuplaşmaları, krizleri önlemek için erken seçim zaruret haline geliyor.'' dedi.

Bahçeli, 57. hükümet kurulmasında toplumun beklemediği bir partinin sağda birinci parti olarak ve hükümet ortağı olarak geldiğini hatırlatarak bugün ile o dönemi karşılaştırdı.

''Necmettin Erbakan Bey hükümeti kurma yetkisi aldı. O günden itibaren basının, koalisyonun Türkiye'yi nereye getireceği yönündeki kaygılarını dile getirmeleriyle, güçlü bir koalisyon olsa da 11 ay sürdü.'' dieyen Bahçeli, o dönemi şöyle aktardı:

''Refah Partisi'nin ittifak olmasını bir rejim sorunu olarak gören kim varsa bu işlerin içerisinde, tartışmalarla 57. Hükümet kuruldu. Bu potansiyel ile 12 Eylül öncesi kutuplaşmaları da gündeme getirmek sureti ile ''bunlar iktidar olursa ne yapar'' şeklinde, istemedikleri her parti için sivil toplum kuruluşları ile medyasına kadar bazı noktaları gündeme taşıdılar.'' diyen Bahçeli, ''Siyaset bilimciler objeketif yorumlar sunarak hem demokrasimize hem siyasi partilerimizin kendini gözden geçirmesine yol açacak bir gözlem paylaşmaları gerekir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, ''Türkiye'de birileri bir şeyler yapmak istiyor ama burada millet yok millet iradesi yok. Böyle bir, ortam içerisinde yıkamayacaklarını anlayınca Demokratik Sol parti'ye döndüler. 136'yı karpuz gibi ikiye böldüler. İsmail Cem'in başkanlığında yeni bir parti kurdular. Bir şey yapacaksanız adı yeni parti... Fakat her yeni Türkiye'yi geriye götürmüştür. Hüsamettin Özkan ve Kemal Derviş olayları tüm çıplaklığıla yaşadıkları için anlatmaları lazım.'' şeklinde devam etti.