Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği ve Hizbullah'ın medya organlarına dayandırdığı habere göre, Halep'ten Esad rejimine bağlı güçler Afrin'e giriş yapmaya başladı.

Associated Press haber ajansı Suriye devlet televizyonuna dayandırdığı haberinde Türk jetlerinin konvoyun girdiği bölgeyi bombaladığını son dakika haberi olarak servis etti. Suriye devlet televizyonundaki bu iddia henüz doğrulanmadı.

AA'nın aktardığı bilgiye göre; Afrin’e ilerlemeye çalışan rejim yanlısı terörist gruplar, uyarı amaçlı topçu atışı üzerine kente yaklaşık 10 km kala geri çekildi

Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in edindiği bilgiye göre Afrin'e girmeye hazırlanan Esad rejimine bağlı Şii milislerin Hizbullah'ın kontrolündeki Nübbül ve Zehra'da toplandığı, gün içerisinde Afrin'de olacakları belirtiliyor. İlk grubun 270 kişiden oluştuğu ifade edildi.

Afrin’e giden Esad rejimine bağlı paramiliter güçler Liva el Bakir'e bağlı. Suriye’deki iç savaşın ikinci yılında Hizbullah ve Tahran ortaklığıyla kuruldu. Tamamıyla Şii milislerden oluşuyor. Grup emirleri İran’ın dış operasyonlardan sorumlu komutanı Kasım Süleymani’nin görevlendirdiği komutanlardan alıyor.

Reyhanlı saldırısının faili terörist Mihraç Ural’ın da içinde olduğu 'Halk gücü' olarak tanımlanan terörist unsurların da bölgeye gittiği belirtiliyor.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

NE OLMUŞTU?

Afrin'de terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın 31'inci gününde Suriye devlet televizyonunun rejim güçlerinin Afrin'e gireceğini duyurması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kısa sürede yankılanan haber, Ankara'da da diplomasi trafiğini harekete geçirdi. Türkiye adına ilk tepkiyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu vermişti. Ürdün'de resmi temaslarda bulunan Çavuşoğlu, "Rejim buraya PKK'yı YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini kimse durdurumaz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Rusya Devlet Başkanı Putin'e "Rejim bu yola girerse sonuçları olur" uyarısında bulunmuştu.

Dün bu iddiaların dolaştığı sırada Bakanlar Kurulu da toplantı halindeydi. Toplantının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Esad rejiminin Afrin'e gireceği haberinin gerçek dışı olduğunu belirterek "Bölge için felaket olur" uyarısını dile getirdi.

Haberturk muhabiri Çetiner Çetin’in verdiği bilgiye göre geride bıraktığımız cuma günü rejim ile 14’üncü görüşmesini gerçekleştiren terör örgütü PYD’nin, son 3 yıldan bu yana “kesinlikle görüşmeyiz” dediği Esad rejimine bağlı askeri birliklerin Afrin’e konuşlanması için 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Suriye rejim güçlerinin Afrin'e ilerlediğine yönelik haberler var?" hatırlatması üzerine "Onlar dün ciddi manada durduruldu" karşılığını vermişti. Erdoğan, "Girme çabaları vardı da mı durduruldu?" sorusunu yanıtlarken "Onların SANA televizyonunun yaptığı bir yayından hareketle böyle bir şey çıktı. Ondan sonra bu durduruldu" diye konuşmuş, "Putin ile yaptığınız görüşmeden sonra mı durduruldu?" sorusuna, "Görüşmelerden sonra..." cevabını vermişti.

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