Türkiye A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı İtalya'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ay-yıldızlıların, ısınma hareketlerinin ardından bireysel çalışmalar yaptığı bildirildi.
Uzun ve kısa oyuncuların iki gruba ayrıldığı antrenmanın, şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'daki hazırlık kampını 5 Ağustos Cumartesi gününe kadar sürdürecek.
- Türkiye A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı
- Ufuk Sarıca
- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0