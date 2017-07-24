ÖNE ÇIKANLAR
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı
BASKETBOL

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı İtalya'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'nın Bormio kentinde ilk antrenmanını yaptı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:03:06 Güncelleme: 16:13:42

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ay-yıldızlıların, ısınma hareketlerinin ardından bireysel çalışmalar yaptığı bildirildi.

Uzun ve kısa oyuncuların iki gruba ayrıldığı antrenmanın, şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'daki hazırlık kampını 5 Ağustos Cumartesi gününe kadar sürdürecek.

  • Türkiye A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı
  • Ufuk Sarıca
  • 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER