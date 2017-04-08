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Beşiktaş, Dudu için Palmeiras ile görüşüyor

Fikret Orman'ın 'ilgileniyoruz' dediği Dudu için resmi görüşmeler başladı. Oyuncunun ilk tercihi ülkesinde kalmak

08 Nisan 2017 Cumartesi, 15:49:12 Güncelleme: 16:10:49

Beşiktaş, Palmeiras forması giyen kanat oyuncusu Dudu (Eduardo Pereira Rodrigues) için resmi görüşmelere başladı.

Fikret Orman, geride bıraktığımız günlerde yaptığı açıklamada Dudu dedikodularını doğrulamış ve Brezilyalı oyuncuyla ilgilendiklerini itiraf etmişti.

Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş ilgisini bir adım öteye götürdü ve oyuncunun kulübüyle resmi görüşmelere başladı.

Dudu için 5 milyon avroluk bir bonservis ayıran Beşiktaş, Palmeiras'tan gelecek yanıtı beklemeye başladı.

Dinamo Kiev'de geçirdiği başarısız dönem nedeniyle Avrupa'ya sıcak bakmayan Dudu'nun ilk tercihi ülkesinde kalmak. Fakat 25 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasından dolayı transfere sıcak bakabilir.

 

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