Türkiye Kupası’nda oynanan çeyrek final mücadelesinde çok yakın dost olan Robin van Persie ile Oğuzhan Özyakup maçın ilk anlarından itibaren gerginlik yaşamış, daha sonra Robin van Persie gol atınca sevincini Oğuzhan’a nispet yaparak kutlamıştı. Tüm bu yaşananların ardından Oğuzhan, Robin van Persie ile olan arkadaşlığının sona erdiğini ifade ederken, Hollandalı yıldız ise gerginliği Siyah-Beyazlı oyuncunun başlattığını fakat konunun kendisi için kapandığını ifade etmişti. Tüm bu yaşananların ardından yarın oynanacak derbi öncesi gözler bu ikiliye çevrildi.

HOLLANDALI TAVIR YAPMAYACAK

Robin van Persie’ye Samandıra’da arkadaşları nasıl bir tavır takınacağını sorarken “Uçan Hollandalı” bu konuyla ilgili arkadaşlarına “Sahada olan sahada kalır. Benim hiç kimseyle bir sorunum yok. Ben yine sahaya çıkıp elimden geleni yapacağım. Futbol dışındaki konular beni ilgilendirmiyor” gibi ifadeler kullandı. Oğuzhan’a karşı bir tavır takınmayacağının altını çizen RvP, bu tarz tartışmaların içinde yer almaktan da mutlu olmadığını belirtti.

HABERTÜRK SPOR / AHMET SELİM KUL