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Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson derbi kadrosuna alınmadı!

Beşiktaş'ta sakatlığı geçmeyen Atiba Hutchinson, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 20:24:12 Güncelleme: 20:45:29

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile yarın Vodafone Arena'da oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.

ATIBA KADRODA YOK
Bu arada sakatlığı geçmeyen Atiba Hutchinson, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 27 dakika önce
    oooo bu guzel haber
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