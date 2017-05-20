ÖNE ÇIKANLAR
Kayserispor - Adanaspor
FUTBOL

Kayserispor: 1 - Adanaspor: 1

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen Kayserispor ile Adanaspor 1-1 berabere kaldı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:55:04 Güncelleme: 17:57:12

Kümede kalması kesinleşen Kayserispor, geçen hafta Trabzonspor'la 1-1 berabere kalarak küme düşen Adanaspor'u ağırladı.

Sarı-kırmızılı ekibin tek golünü 34. dakikada Samba Sow kaydetti. Malili oyuncunun golünde asist Deniz Türüç'ten geldi. 25 yaşındaki futbolcu, son 5 maçta 5 gole doğrudan katkı sağladı. Deniz'in Süper Lig'de 30 maçta 10 gol 11 asisti bulunuyor!

Karşılaşmanın büyük bölümünü 1-0 geride sürdüren Adanaspor, 81. dakikada Renan Foguinho'nun attığı frikik golüyle eşitliği sağladı. Brezilyalı oyuncu, Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti.

Kayserispor, ligin son iki haftasında önce Karabükspor'a konuk olacak, 34. haftada ise Başakşehir'i ağırlayacak.

Adanaspor ise Başakşehir'in konuğu olduktan sonra ligdeki son maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (25 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (25 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (24 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (24 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (23 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (23 Mayıs 2017)