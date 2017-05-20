Kayserispor: 1 - Adanaspor: 1

Kümede kalması kesinleşen Kayserispor, geçen hafta Trabzonspor'la 1-1 berabere kalarak küme düşen Adanaspor'u ağırladı.
Sarı-kırmızılı ekibin tek golünü 34. dakikada Samba Sow kaydetti. Malili oyuncunun golünde asist Deniz Türüç'ten geldi. 25 yaşındaki futbolcu, son 5 maçta 5 gole doğrudan katkı sağladı. Deniz'in Süper Lig'de 30 maçta 10 gol 11 asisti bulunuyor!
Karşılaşmanın büyük bölümünü 1-0 geride sürdüren Adanaspor, 81. dakikada Renan Foguinho'nun attığı frikik golüyle eşitliği sağladı. Brezilyalı oyuncu, Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti.
Kayserispor, ligin son iki haftasında önce Karabükspor'a konuk olacak, 34. haftada ise Başakşehir'i ağırlayacak.
Adanaspor ise Başakşehir'in konuğu olduktan sonra ligdeki son maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.