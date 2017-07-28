Chelsea İnter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Uluslararası Şampiyonlar Kupası

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Premier Lig temsilcisi Chelsea ile Milano Ekibi inter karşı karşıya gelecek. İlk maçı Bayern Münih ile yapan ve 3-2 yenilen Chelsea, bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. İnter ise Bayern Münih'i 27 Temmuz'da 2-0 yenmişti. Peki, Chelsea - İnter maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

CHELSEA - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda İngiliz devi Chelsea ile İtalya temsilcisi İnter mücadele edecek. Chelsea - İnter maçı 29 Temmuz Cumartesi günü saat 14.35'te başlayacak. Dev mücadelenin sahne olacağı bu maç CNN Türk kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Manchester City ile Real Madrid mücadele edecek. Manchester City - Real Madrid 27 Temmuz Çarşamba (bugün) günü saat 06.35'de başlayacak. Çekişmeli geçecek mücadele ABD'nin Los Angeles şehrindeki L.A. Memorial Coliseum Stadyumu'nda çekişmeli geçecek karşılaşma D Smart'ın Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA İLK MAÇI KAYBETTİ

Yeni sezon hazırlıklarını Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında şu anda Çin'de sürdüren Bayern Münih ve Chelsea, bol gollü geçen bir hazırlık maçı yaptı. 25 Temmuz'da oynanan ve 3-2 biten maçta Bayern Münih'in gollerini Rafinha ve Thomas Müller (2) atarken Chelsea'nin gollerini Marcos Alonso ile Michy Batshuayi kaydetti.

İNTER İKİ MAÇI DA KAZANDI

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Çin ayağında, İtalyan ekibi Inter ile Fransa'nın Olympique Lyon takımı 24 Temmuz'da karşılaştı.



Nanjing kentinde oynanan mücadelede Inter, 74. dakikada Stevan Jovetic'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

İkinci maçında Almanya'nın son şampiyonu Bayern Münih ile karşılaşan İtalya takımı İnter, bu maçtan 2-0 galip ayrıldı. İtalyan forvet Eder'in 8 ve 30. dakikalarda attığı gollerle iki farklı üstünlüğü yakalayan Inter, kalan bölümde skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bayern Münih'in Real Madrid'den kiraladığı James Rodriguez ilk 45 dakikada forma giydi.

ULUSLARARASI ŞAMPİYONLAR KUPASI

Uluslararası Şampiyonlar Kupası, Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvasıdır. 2013'te başlayan turnuva, her yaz düzenlenmektedir. Turnuva, son iki yılda üç farklı bölgede oynandı. ABD, Çin ve Avustralya. Ondan önceki iki yılda ise sadece ABD'de düzenlendi.

Bu sene, Avustralya'nın yerine Singapur tercih edildi. Çin ve Singapur, üçer maça ev sahipliği yapacaklar. ABD'de ise 12 maç oynanacak.

Bayern Münih ve Inter, Çin ve Singapur'da sahne alacaklar. İki ülkede iki ayrı turnuva düzenlenecek, keza ABD'de de farklı bir turnuva oynanacak. Her ülkeden ayrı bir kazanan çıkacak.

Kısacası, Uluslararası Şampiyonlar Kupası, üç farklı ülkenin en büyük stadyumlarında oynanan bir hazırlık turnuvası. 18 Temmuz'da başlayan turnuva 30 Temmuz'da sona erecek. Takımlar Ağustos ayında kendi liglerine dönecekler.

Chelsea

inter

Uluslararası Şampiyonlar Kupası