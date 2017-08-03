Fenerbahçe - Sturm Graz canlı! Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Sturm Graz şifresiz mi?

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşı karşıya geliyor.

Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanarak büyük bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sürprize izin vermeyerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ

STAT: Ülker

SAAT: 20:30

YAYIN: Smart Spor

HAKEM: Robert Madley

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Ozan, Josef, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan

YEDEKLER: Kameni, Isla, İsmail, Mehmet Topal, Aatif, Stoch, Van Persie

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

STURM GRAZ: Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Jeggo, Hierlander, Zulj, Huspek, Rocher, Alar

YEDEKLER: Gratzei, Puchegger, Lovric, Lema, Schmid, Zulechner, Schubert

TEKNİK DİREKTÖR: Franco Foda

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Sarı-lacivertliler, bu maçta rakibine 1-0 yenilse bile tur atlayacak. Sturm Graz'a tur için 2 fark ya da 3 ve üzeri gol atarak tek farklı galibiyet gerekecek. Karşılaşma 2-1 Sturm Graz'ın üstünlüğüyle sona ererse maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol sesi çıkmazsa turu geçecek takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

Sarı-lacivertliler bu mücadeleyle birlikte Avrupa sahnesinde 218. kez sahaya çıkıyor. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi durumunda play-off turuna yükselecek. Sarı-lacivertlilerin tur atlaması durumundaki rakibi, yarın TSİ 14:00'daki kurayla belli olacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 17, rövanş karşılaşmaları ise 24 Ağustos'ta oynanacak. Avrupa kupalarındaki 43. sezonuna, geçen hafta Sturm Graz'ı 2-1 yendiği maçla başlayan sarı-lacivertliler, bugüne dek yaptığı 217 maçta 81 galibiyet, 44 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 272 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 321 gol gördü.

AVUSTURYA TEMSİLCİLERİNE GEÇİT YOK

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Avusturya temsilcilerine karşı hiç maç kaybetmedi.

İlk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1996-1997 sezonunda grup aşamasında bir Avusturya takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, Rapid Wien'le oynadığı maçlarda sahadan 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Salzburg'la da ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kalmış, rövanşı İstanbul'da 3-1 kazanmıştı. Sarı-lacivertli takım Sturm Graz'ı geçen hafta deplasmanda 2-1 yenerek Avusturya takımları karşısındaki üstünlüğünü korumuştu.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de Avusturya takımlarıyla oynadığı 2 maçı da galip bitirdi.

STURM GRAZ SADECE FENERBAHÇE'YE KAYBETTİ

Sturm Graz, tarihinde Türk takımlarıyla oynadığı 5 maçta sadece Fenerbahçe'ye yenildi.

Fenerbahçe'yle karşılaşmadan önce Türk takımlarından sadece Galatasaray'la eşleşen Sturm Graz, rakibine üstünlük kurmuştu. Galatasaray karşısında oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Sturm Graz'ın Türk takımları karşısındaki namağlup unvanını Fenerbahçe sonlandırdı.

Öte yandan Türk ve Avusturya takımları daha önce birbirleriyle 31 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda Türk takımları 12 galibiyet alırken, 13 yenilgi yaşadı. İki ülkenin takımlarının 6 karşılaşması ise beraberlikle bitti.

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