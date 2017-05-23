Kelsey Robinson VakıfBank’ta

Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank, yeni sezon öncesi ilk transferini 1992 doğumlu ABD’li smaçör Kelsey Robinson’u kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Gazete Habertürk'ün haberine göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalindeki rakibi Imoco Volley Conegliano takımının forması giyen Robinson’un, gelecek sezon Sarı-Siyahlılar’da oynayacağı açıklandı. Öte yandan, Eczacıbaşı VitrA, libero Simge Şebnem Aköz’ün sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. 26 yaşında ve 168 cm boyundaki Simge, geçtiğimiz sezon Turuncu- Beyazlılar’a katılmıştı.

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