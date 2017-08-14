Köstebek pasta malzemeleri

4 adet yumurta

2 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1.5 çay bardağı süt

3 su bardağı un

4 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Köstebek pasta kreması için

3 su bardağı süt

3 tepeleme yemek kaşığı buğday nişastası

2 tepeleme yemek kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket toz krem şanti

3 adet muz

Fırın kalıbını yağlamak için

1 yemek kaşığı tereyağı

Köstebek pasta nasıl yapılır?

Yumurtaları ve toz şekeri bir mikser yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar çırpın. ayçiçek yağı, süt, kako, vanilya, elenmiş un ve kabartma tozunu sırasıyla ekledikten sonra çırpma işlemini devam ettirin. Tereyağı ile yağladığınız yuvarlak fırın kalıbına kek karışımını boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 40 dakika pişirin. Pastanın kremasını hazırlamak için; süt, buğday nişastası, un, toz şeker ve toz krem şanti karışımını orta ateşte sürekli karıştırarak 10- 12 dakika koyulaşana kadar pişirin.

Pişen keki fırından alın ve ılınması için beklettikten sonra kalıptan çıkartın. Kekin kenar kısmından birkaç santimetre pay bırakarak orta kısmını, tabanına zarar vermeden bir kaşık yardımıyla çıkartın ve daha sonra kullanmak üzere bir kenarda bekletin.

Muzları doğrayın ve içini oyduğunuz kekin orta kısmına yerleştirin. Önceden hazırladığınız soğumuş krema ile pastanın üzerini tamamen kapatacak şekilde orta kısmından başlayarak sıvayın.

Kabarık bir görüntüsü olan pastanızın üzerini; kekin orta kısmından çıkartıp, ufaladığınız kek parçaları ile kaplayın. Kolay dilimlenmesi için; buzdolabında 2 saat kadar beklettikten sonra dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun