İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek? (28 Nisan 2017)

BEDAŞ, İstanbul Avrupa yakasındaki ilçeler için planlı kesintiler dahilinde bakım ve iyileştirme çalışmaları uygulayacak. Peki İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?

ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

İşte planlı elektrik kesintileri programı;

● AKŞEMSETTİN Mh., PLEVNE Sk., ATATÜRK Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5605-29644)



● TALATPAŞA Mh., ABANT Sk., ALEYNA Sk., ASLIHAN Sk., FİLİKA Sk., SAKIZAĞACI Sk., SAZAK Sk., TERASEVLER Sk., TERASEVLER2 Sk., YOLÜSTÜ Sk., ZİYARET Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5677-9371)



● MALTEPE Mh., YEDİKULE ÇIRPICI YOL Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 08:30-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5689-8532)



● TELSİZ Mh., 79 Sk., 85, 88 Sk., 94 Sk., ASIM KAZANCIGİL Cd., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU Sk., BELGRAD KAPI YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5597-1398)



● GENÇOSMAN Mh., AKYILDIZ Sk., DOĞANBEY Cd., ACAR Sk., ATAKAN Sk., ATALAY Sk., AKARSU Sk., AKTAŞ Sk., ALEMDAR Sk., DOĞANAY Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5631-194)



● CEBECİ Mh., 2465. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5552-28399)



● YEŞİLKENT Mh., AMASYALILAR Cd., BİRLİK Cd., UĞUR MUMCU Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5561-20189 DM )



● ŞAHİNTEPE Mh., 2205. Sk., 2209. Sk., 2211. ÇIKMAZ Sk., AŞIK VEYSEL Cd., BARAN ÇIKMAZI Sk., BARBAROS HAYRETTİN Cd., BURAK Sk., ÇAĞLAYANSU Sk., ÇITIR Sk., DENİZCİ Sk., ESKİ İSTANBUL Cd., FULYA Sk., İREM Sk., KAĞAN Sk., KIRLANGIÇ Sk., ŞİFA Sk., ZAFER Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5581-11949)



● KAYABAŞI Mh., BOTANİK Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5590-12638)



● MAHMUTBEY Mh., 19. YOL Sk., 30. YOL Sk., 31. YOL Sk., 32. YOL Sk., 33. YOL Sk., 34. YOL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5647-11751)



● AKŞEMSETTİN Mh., ÇAKMAK Sk., ELMAS Sk., AĞAÇ Sk., ÖZEN Sk., AYTAÇ Sk., HAN Sk., SUNA Sk., SELİMPAŞA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:30-14:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5606-28111)



● DARÜŞŞAFAKA Mh., ÇAĞDAŞ Sk., GAZETECİLER Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5666-4498)



● TALATPAŞA Mh., TERASEVLER Sk., TERASEVLER2 Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 15:30-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5678-9372)



● YEŞİLOVA Mh., 1012. Sk., BARBAROS Cd., 3.FATİH Cd., 7.LALE Sk., 1.SİTE Sk., 2.SÜLÜN Sk., 1.TİMURLENK Sk., YAVUZ SELİM Cd., YENİ CAMİ Sk., 1.ZEYNEP Sk., ZUHAL Sk., 3.ZÜMRÜT Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5699-11196)



● KAYABAŞI Mh., FENERTEPE Cd., FETİHTEPE Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5642-12646)



● DARÜŞŞAFAKA Mh., ÇAĞDAŞ Sk., BAHAR SİTESİ KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5665-4448)



● AKŞEMSETTİN Mh., CENGİZ TOPEL Cd., ALPEREN Cd., EMEK Sk., DEMİRHANLILAR Sk., HEVES Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 15:30-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5607-28114)



● ÇİFTE HAVUZLAR Mh., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., TOZKOPARAN Sk., YILDIZ Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 21:30-23:50 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5695-8192)



● TUNA Mh., 701. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5706-18216)



● MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., YEDİKULE ÇIRPICI YOL Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 12:30-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5690-8146)



● MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 18:30-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5691-8631)



● MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 18:30-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5692-8345)



● BEKİRLİ Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5698-25013)



● ŞEHREMİNİ Mh., TURGUT ÖZAL MİLLET Cd., KOYUNCU Sk., KERPİÇHANE Sk., MASURA Sk., DENİZ ABDAL CAMİİ Sk., KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5715-2028)



● GÜVERCİNTEPE Mh., GÜL Sk., AHMET YESEVİ Cd., FATİH Cd., DEĞİRMEN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5723-12954)



● GÖKÇEALİ Mh., SUBAŞI Mh., KALEİÇİ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5719-23070)



● LEVENT Mh., GÜVERCİN Sk., NİSBETİYE Cd., NİSBETİYE Mh., AYTAR Cd., BELEDİYE SİTESİ YOLU Sk., PETROL SİTESİ YOLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5720-3493)



● DEMİRCİ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5724-4345)



● KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Cd., PULCU Sk., MARMARA Cd., MİLLİ MÜDAFAA Cd., PAMUKÇU Sk., BERBER ŞEFİK Sk., DEMİRCİ OSMAN Sk., ESKİ KULLUKÇU Sk., MÜTESELLİM Sk., BALIKÇI Sk., İFTARİYE Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(5716-2036)