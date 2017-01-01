Kuruyan göllere sporla dikkati çekecekler

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BURDUR (AA) - Kuruyan göllere dikkati çekmek amacıyla Burdur Belediyesince düzenlenen Göller Arası Basketbol Turnuvası kortej yürüyüşüyle başladı.

Köprübaşı mevkisinden başlayan kortej yürüyüşüne 13 ilden 15 takımın sporcuları ile spor adamları ve spor yazarları katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, sporun birleştirici ve bir araya getiren gücüyle bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Hedeflerinin Burdur Gölü'ne hak ettiği suyu ulaştırabilmek olduğunu dile getiren Ercengiz, şunları kaydetti:

"Burdur Gölü 40 yılda yaklaşık hacminin yüzde 40'ını kaybetti. Düşey eksenli 18 metre çekilmiş bir gölümüz var artık. Burdur Gölü'nü besleyen kaynakların önünün açılmasını istiyoruz. Eğer, Burdur Gölü yoksa Burdur da yok. Bunun herkes farkına varmalı. 3 gün boyunca yalnızca Burdur Gölü'nün değil Türkiye'nin dört bir tarafındaki, ortak kaderi ve sorunu paylaşan tüm göllerin sesine çığlık olmaya çalışacağız."

Ercengiz, 12 Mayıs 1971'de Burdur'da yaşanan büyük bir depremin ardından hem Burdur Gölü'nün hem de Burdur halkının kaderinin değiştiğini belirterek, "Biz bu kaderi tam da yıl dönümünde değiştirmek üzere özel bir projeye imza attık ve turnuvaya ev sahipliği yapıyoruz." diye konuştu.

Turnuva maçları yarın oynanacak gösteri maçıyla başlayacak.