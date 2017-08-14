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İMKANDER Gaziantep Şubesinden Michael Rubin'e sert tepki



GAZİANTEP (İHA) - 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılması ve Suriye'deki gelişmeler ile ilgili hazırladığı raporda Türk sivil toplum kuruluşlarını hedef tahtasına koyan CIA Roportörü Michael Rubin'e sivil toplum kuruluşları sert tepki gösteriyor.

Başta Suriye olmak üzere zor durumda olan Müslümanlar için çeşitli kampanyalar düzenleyerek yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında büyük rol oynayan sivil toplum kuruluşlarından olan İMKANDER'in Gaziantep Şubesi Başkanı Sait Gökdere, CIA Raportörü Michael Rubin'in, 15 Temmuz darbe girişiminin "Erdoğan'ın paramiliter güçleri" tarafından bastırıldığını iddia ederek, Türkiyeli Sivil Toplum Kuruluşlarını hedef seçtiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye açıkça hakaret ettiği için Erdoğan tarafından dava edilen Michael Rubin'e sert tepki gösteren Gökdere, Rubin'in paranoyalar içerisinde kıvrandığı ifade etti.

Gökdere, "Derneğimizin başta Suriye olmak üzere Afrika ve Kafkasya'daki insani yardım çalışmalarını olduğundan farklı göstermeye çalışan, Türkiye'deki marjinal sol ve PKK, DHKP-C gibi terör örgütlerinin propaganda amaçlı yayınlarından alıntılarla dolu bu sözde rapor saçma olduğu kadar paranoyakça bir yaklaşımla kaleme alınmıştır. 15 Temmuz karanlık darbe ve işgal girişimi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği ve milletimizin inanç ve azmi sayesinde akamete uğratılmıştır. Bu gerçeği gölgeleyebilmek için İMKANDER, TÜGVA ve Sosyal Doku Vakfı gibi bütünüyle hayır hizmetleri için çalışan Sivil Toplum Örgütleri "paramiliter bir güç" gibi gösterilmeye çalışılarak "karalanmak" istenmektedir. Bununla birlikte bu rapor, ülkemizi yıkmaya, istikrarımızı bozmaya çalışan düşmanlarımızın nasıl bir sefih ruh hali ve telaş içinde olduğunu göstermektedir" dedi.

Gökdere, İMKANDER'in Kafkasya için yaptığı çalışmalar sebebiyle daha önce de Rusya tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet edildiğini de hatırlatarak, derneğin çalışmalarının bu tarz saldırılarla durdurulamayacağını da vurguladı.

Gökdere, "Bizi, BM Güvenlik Konseyine şikayet eden Rusya'dan sonra şimdi de ABD'li bir neo-con'un hezeyanları bizim ancak çalışma azmimizi arttıracak; Uğradıkları bozgunun telaşı içerisindeki sömürgeciler ise yalan ve paranoyalarıyla ördükleri kirli dünyalarında boğulacaktır" şeklinde konuştu.

"Tetikçi Rubin yalan ve iftiralarında boğulacak"

Gökdere, Michael Rubin'in 15 Temmuz darbe girişiminin ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün ABD'deki en önemli destekçilerinden olduğunu vurgulayarak, Türkiye'ye yönelik başlattığı saldırı ve iftira kampanyasını yeni bir noktaya taşıdığını ifade etti. Gökdere, "Recep'in Devrim Muhafızları-SADAT 2017 başlıklı 76 sayfalık rapor sözde 15 Temmuz direnişinde STK'ların rolünü inceliyor. Başta sona, iftira, karalama ve hezeyanlarla dolu bu raporda İMKANDER, Erdoğan'ın paramiliter örgütlerinden birisi olarak sunulmaktadır. Derneğimizin başta Suriye olmak üzere Afrika ve Kafkasya'daki insani yardım çalışmalarını olduğundan farklı göstermeye çalışan, Türkiye'deki marjinal sol ve PKK, DHKP-C gibi terör örgütlerinin propaganda amaçlı yayınlarından alıntılarla dolu bu sözde rapor saçma olduğu kadar paranoyakça bir yaklaşımla kaleme alınmıştır. 15 Temmuz karanlık darbe ve işgal girişimi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği ve milletimizin inanç ve azmi sayesinde akamete uğratılmıştır. Bu gerçeği gölgeleyebilmek için İMKANDER, TÜGVA ve Sosyal Doku Vakfı gibi bütünüyle hayır hizmetleri için çalışan Sivil Toplum Örgütleri "paramiliter bir güç" gibi gösterilmeye çalışılarak "karalanmak" istenmektedir. Bununla birlikte bu rapor, ülkemizi yıkmaya, istikrarımızı bozmaya çalışan düşmanlarımızın nasıl bir sefih ruh hali ve telaş içinde olduğunu göstermektedir. İMKANDER'in Suriye'de PKK başta olmak üzere Türkiye düşmanı terör örgütlerine karşı mücadele eden gruplara ve Türkiye'nin güvenlik güçlerine silah taşıdığı iddiası ise bir başka garabettir. 1000 yıllık geçmişi ile bölgenin en önemli ülkesi durumundaki Türkiye'nin ordusu TSK, kendi imkan ve unsurlarıyla Suriye ve Irak topraklarında doğrudan harekat düzenlemektedir. Bu gülünç raporu hazırlayan PKK'nın ve FETÖ'nün efendileri, Türk Ordusunun ne İMKANDER'e ne de bir başka STK'ya ihtiyaç duymayacak kadar güçlü olduğunu idrakten yoksundurlar. Türkiye'nin 2009 yılından itibaren istikrarlı bir şekilde bağımsızlaşma siyaseti yürütmesinden ve 15 Temmuz sonrasında çok daha kararlı bir şekilde onurlu ve bağımsız bir politika izlemesinden rahatsız olan çevrelerin şüphesiz bu ne ilk ne de son saldırısı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızı hukuk dışında hareket eden bir diktatör gibi göstermeye çalışan ve ülkemize bunun üzerinden düşmanlıklarını kusan bu çevrelerin hezeyanları, bizim doğru yolda olduğumuzun açık bir kanıtıdır. İMKANDER, ülkemizi yıkmaya çalışan Emperyalistlere ve onların uşaklarına karşı devletine ve milletine hizmet etmekten ancak iftihar edebilir" diye konuştu.

(LO-SD-Y)



14.08.2017 12:25:35 TSI

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