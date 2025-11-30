Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 1 Aralık 2025 planlı elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ/BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        1 Aralık 2025 planlı elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 1 Aralık Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik geçici olarak kesilecek. Peki, 1 Aralık Pazartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilen güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2025 - 23:20 Güncelleme: 01.12.2025 - 07:55
