Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak diziler, maçlar, programlar, filmler ve yarışmalar merak ediliyor. Bu sebeple 1 Ekim 2025 TV yayın akışı kontrol ediliyor. Bu akşam Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8’de izleyici karşısına çıkacak yapımlar belli oldu. Buna göre bu akşam Kanal D'de Eşref Rüya ve Star TV'de Sahipsizler dizileri ekranlara gelecekken, TRT 1’de UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak. İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba günü yayınlanacak içerikler…