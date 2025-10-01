Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 1 EKİM 2025 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        1 Ekim 2025 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        1 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Böylece hangi yapımların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre; gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı türde yapımlar izleyicilerle buluşacak. TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak. Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı ve Villarreal-Juventus maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 12:51 Güncelleme: 01.10.2025 - 12:51
        1

        Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak diziler, maçlar, programlar, filmler ve yarışmalar merak ediliyor. Bu sebeple 1 Ekim 2025 TV yayın akışı kontrol ediliyor. Bu akşam Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8’de izleyici karşısına çıkacak yapımlar belli oldu. Buna göre bu akşam Kanal D'de Eşref Rüya ve Star TV'de Sahipsizler dizileri ekranlara gelecekken, TRT 1’de UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak. İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba günü yayınlanacak içerikler…

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        00:15 Uzak Şehir

        02:45 Poyraz Karayel

        04:45 Baht Oyunu

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Bir Gece Masalı

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Gözleri KaraDeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Gözleri KaraDeniz

        23:20 Jack Reacher: Asla Geri Dönme

        01:40 Jack Reacher: Asla Geri Dönme

        04:00 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02:30 Baba Ocağı

        04:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aile

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht

        23:15 Bahar

        01:30 Kızılcık Şerbeti

        04:00 Veliaht

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:33 İstiklal Marşı

        05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:25 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Gönül Dağı

        17:45 Lingo Türkiye

        18:55 İddiaların Aksine

        19:00 Ana Haber

        19:45 Union Saint-Gilloise - Newcastle United | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

        22:00 Villarreal - Juventus | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

        00:15 Teşkilat

        03:00 Seksenler

        04:40 Lingo Türkiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        23:00 Kıskanmak

        01:45 Halef: Köklerin Çağrısı

        04:15 İnadına Aşk

        05:15 Bay Yanlış

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

        08:30 Oynat Bakalım

        09:30 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        1 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
