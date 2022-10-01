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Haberler Yaşam Sayısal Loto 1 Ekim Sayısal Loto sonuçları 2022: Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! Tıkla, öğren
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Sayısal Loto sonuçları 1 Ekim 2022: Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! Tıkla, öğren

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada 3 kez gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım sona sürüyor. Haftanın son Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları araştırılıyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak konusu oldu. İşte, 1 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı...

1 Ekim Sayısal Loto sonuçları 2022: Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! Tıkla, öğren

Çılgın Sayıla Loto sonuçlarının ne zaman saat kaçta açıklanacağı merak konusu oldu. Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilindiği gibi haftada üç kez millipiyangoonline.com adresi üzerinden canlı yayınla açıklanıyor. İşte 1 Ekim 2022 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 1 EKİM 2022:

Çılgın Sayılsal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizi güncelleyeğiz.

HABERTÜRK SAYISAL LOTO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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